Сирия может вернуться в ряды Лиги арабских государств на саммите в Бейруте

Региональный саммит по экономическому и социальному развитию, намеченный на 19-20 января в Бейруте, может стать площадкой по примирению Сирии и Лиги арабских государств (ЛАГ). Об этом сообщила во вторник газета Asharq Al-Awsat, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, и.о. министра иностранных дел Ливана Джебран Басиль выдвинул инициативу по ускорению возвращения Дамаска в ряды межарабского сообщества, которую поддержали два других соседних с Сирией государства - Ирак и Иордания.

План Басиля одобрил также Каир, где в среду состоится координационное совещание ЛАГ, посвященное нормализации связей с Сирией. Дипломатические источники сообщили изданию, что ливанская инициатива имеет шанс получить поддержку арабов.

Членство Дамаска в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией. Саудовская Аравия, Катар и ряд других государств в период конфликта оказывали финансовую и военную помощь вооруженным формированиям, выступившим против сирийского правительства.

В понедельник президент республики Мишель Аун на встрече с посланником президента Туниса, который председательствует в ЛАГ, исключил возможность переноса экономического саммита в Бейруте из-за правительственного кризиса в Ливане. По его словам, "все необходимые приготовления к этому важному региональному форуму завершены, и в Бейруте ждут прибытия лидеров арабских государств для обсуждения вопросов, поставленных в повестку дня".

Как ожидается, одной из основных тем саммита станет послевоенная реконструкция Сирии и участие в ней арабских стран. По словам и.о. госминистра по делам планирования Мишеля Фараона, приезд в Бейрут арабских лидеров станет демонстрацией доверия к Ливану, который крайне заинтересован в обеспечении успеха этого форума.

Как считает арабский эксперт Гази Варна, Ливану предстоит сыграть ключевую роль в привлечении арабских инвестиций в сирийскую экономику. "Кроме того, у ливанских предпринимателей имеется собственный богатый опыт послевоенного восстановления, который они готовы применить в Сирии", - указал эксперт. Между тем, как заявил во вторник журналистам в Каире глава МИД Египта Самех Шукри, ему ничего не известно о приглашении Сирии на экономический саммит ЛАГ в Бейруте.

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