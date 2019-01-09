Нападающий "Ливерпуля" Салах второй год подряд признан лучшим футболистом года в Африке

9 января 2019 01:25 (UTC+04:00)

Египетский нападающий английского футбольного клуба "Ливерпуль" Мохаммед Салах признан лучшим игроком года в Африке. Об, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, этом сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола (CAF).

Церемония вручения награды состоялась во вторник в Дакаре. Помимо 26-летнего египтянина, на награду претендовали его одноклубник по "Ливерпулю" нападающий Садио Мане (Сенегал), а также форвард лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон).

Салах стал обладателем этой награды во второй раз подряд. Рекордсменами по количеству побед в номинации являются камерунец Самюэль Это'О и ивуариец Яя Туре - по 4.

В минувшем году Салах стал лучшим бомбардиром Английской премьер-лиги (АПЛ) по итогам сезона-2017/18, забив 32 гола в 36 матчах, и лучшим игроком года в АПЛ. Вместе с "Ливерпулем" египтянин дошел до финала Лиги чемпионов, где мерсисайдцы уступили испанскому "Реалу" (1:3). В составе сборной Египта Салах забил два гола в двух матчах группового этапа чемпионата мира, который прошел минувшим летом в России.

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