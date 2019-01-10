Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей

Линия сборки легковых автомобилей с производительностью до 40 машин в день вновь заработала на совместном сирийско-иранском автомобильном заводе Siamco в промышленной зоне Арда под Дамаском, рассказал журналистам генеральный директор предприятия Мухаммед Зияднами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если конвейер загружен на полную мощность, мы можем делать 40 машин в день", - сказал он.

Завод Siamco открылся в 2007 году и работал в течение пяти лет, пока не был законсервирован в 2012 году. Это первое и на данный момент единственное автопредприятие в Сирии. В настоящее время на заводе производят седаны марки Sham на платформе Peugeot. Часть из них производится в рамках государственного заказа, например, для нужд полиции, остальные поступают на рынок.

В ближайших планах предприятия, по словам директора завода, - открытие нового цеха и постепенная автоматизация сборочных линий.

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