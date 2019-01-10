Под Дамаском заработала линия сборки легковых автомобилей

10 января 2019 11:01 (UTC+04:00)

Линия сборки легковых автомобилей с производительностью до 40 машин в день вновь заработала на совместном сирийско-иранском автомобильном заводе Siamco в промышленной зоне Арда под Дамаском, рассказал журналистам генеральный директор предприятия Мухаммед Зияднами, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если конвейер загружен на полную мощность, мы можем делать 40 машин в день", - сказал он.

Завод Siamco открылся в 2007 году и работал в течение пяти лет, пока не был законсервирован в 2012 году. Это первое и на данный момент единственное автопредприятие в Сирии. В настоящее время на заводе производят седаны марки Sham на платформе Peugeot. Часть из них производится в рамках государственного заказа, например, для нужд полиции, остальные поступают на рынок.

В ближайших планах предприятия, по словам директора завода, - открытие нового цеха и постепенная автоматизация сборочных линий.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
BMW отзовет 279 автомобилей в Китае
Китай 8 января 20:42
Ford отзывает более 950 тыс автомобилей
В мире 5 января 09:43
В Дамаске возобновит работу посольство ОАЭ
Арабские страны 27 декабря 2018 16:34
Захарова: Контроль над оставляемыми США территориями САР должен отойти Дамаску
Россия 26 декабря 2018 16:02
Оглашены объемы продаж автомобилей Khazar в Азербайджане
Бизнес 26 декабря 2018 11:21
Сирийские ПВО сбили восемь ракет при отражении атаки на пригороды Дамаска - СМИ
Арабские страны 26 декабря 2018 03:44
Лента новостей
ADIF огласил объем выплаченных компенсаций вкладчикам закрывшихся в Азербайджане банков
Финансы 11:47
IDEA открыло в Баку пункты по сбору неиспользуемой одежды (ФОТО)
Общество 11:45
На юге Туркменистана введен в строй полипропиленовый завод
Энергетика 11:36
Туркменистан продлил тендер по строительству установки перегонки нефти
Тендеры 11:31
Узбекистан и Пакистан обсудили межпарламентское сотрудничество
Узбекистан 11:17
Зариф назвал свой визит в Индию эффективным
Политика 11:06
A-Qroup снова на первом месте в Азербайджане по уровню обслуживания клиентов
Бизнес 11:02
Приключения Аладдина в Баку
Культура 11:02
Россия возглавит Кимберлийский процесс в 2020 году
Россия 10:59