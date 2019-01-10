В Йемене беспилотник атаковал военную базу, сообщил источник

10 января 2019 12:15 (UTC+04:00)

Глава генштаба йеменской армии генерал-лейтенант Абдалла ан-Нахи, его заместитель и глава военной разведки страны получили ранения в результате атаки беспилотника на военную базу, также есть погибшие, сообщил РИА Новости источник в администрации провинции Лахдж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По его данным, нападение произошло на базу Аль-Анд в провинции Лахдж во время военного парада. Провинция Лахдж находится на юге страны, севернее Адена, где временно работает правительство.

"При нападении есть погибшие и раненые. Глава генштаба (ан-Нахи - Ред.), его заместитель генерал-майор Салех аз-Зиндани, глава военной разведки генерал-майор Мухаммед Салех Тамах и генерал-майор Табит Джавас получили ранения", - сообщил источник.

В свою очередь телеканал повстанцев-хуситов "Аль-Масира" передал, что их беспилотные ВВС "выполнили атаку на захватчиков и наемников на базе Аль-Анд в Лахдже".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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