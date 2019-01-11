В Алеппо возобновил работу завод по производству электрооборудования

Завод по производству электрооборудования в Алеппо возобновил работу после долгого простоя из-за военных действий. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Абдулатиф Наасан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Потери очень большие: и финансовые, и материальные, и кадровые. Но главное - мы, как и раньше, выпускаем электрокабели и провода. Это то, что сейчас очень нужно в Сирии. В год получается 1,4 тыс. т, а до войны почти столько же мы производили каждый месяц", - сказал Абдулатиф Наасан.

Он подчеркнул, что в настоящее время восстановлены два цеха и склад. Директор рассказал, что до войны на заводе трудились около 400 человек, а сейчас всего 120. Одной из главных проблем предприятия, по его словам, остается устаревшее оборудование: станки и электроника, из тех, что не были разграблены боевиками на цветной лом, были закуплены в Европе порядка 30 лет назад, найти к ним комплектующие практически невозможно, а приобрести новые нельзя из-за санкций, наложенных на страну.

Продукция завода поступает главным образом на внутренний рынок. Алюминиевые и медные кабели идут на восстановление энергетической отрасли страны - тепловых станций и сети высоковольтных линий.

Сырье на предприятие приходит из Китая и Египта. Из внешних рынков, заинтересованных в сирийском электрооборудовании, директор назвал Индию.

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