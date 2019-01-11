В Алеппо возобновил работу завод по производству электрооборудования

11 января 2019 10:56 (UTC+04:00)

Завод по производству электрооборудования в Алеппо возобновил работу после долгого простоя из-за военных действий. Об этом сообщил журналистам директор предприятия Абдулатиф Наасан, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Потери очень большие: и финансовые, и материальные, и кадровые. Но главное - мы, как и раньше, выпускаем электрокабели и провода. Это то, что сейчас очень нужно в Сирии. В год получается 1,4 тыс. т, а до войны почти столько же мы производили каждый месяц", - сказал Абдулатиф Наасан.

Он подчеркнул, что в настоящее время восстановлены два цеха и склад. Директор рассказал, что до войны на заводе трудились около 400 человек, а сейчас всего 120. Одной из главных проблем предприятия, по его словам, остается устаревшее оборудование: станки и электроника, из тех, что не были разграблены боевиками на цветной лом, были закуплены в Европе порядка 30 лет назад, найти к ним комплектующие практически невозможно, а приобрести новые нельзя из-за санкций, наложенных на страну.

Продукция завода поступает главным образом на внутренний рынок. Алюминиевые и медные кабели идут на восстановление энергетической отрасли страны - тепловых станций и сети высоковольтных линий.

Сырье на предприятие приходит из Китая и Египта. Из внешних рынков, заинтересованных в сирийском электрооборудовании, директор назвал Индию.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ОЗХО направила экспертов в Сирию для расследования предполагаемой химатаки под Алеппо
Арабские страны 8 января 20:22
Российские военные провели очередную гуманитарную акцию в Алеппо
Россия 4 января 10:08
Российские военные в Сирии доставили новогодние подарки 200 детям из малоимущих семей
Арабские страны 2 января 10:03
В восстановленном жилом районе Алеппо появятся около 900 новых квартир
Арабские страны 27 декабря 2018 10:17
Разрушенную мечеть в Алеппо планируют восстановить к 2022 году
Арабские страны 26 декабря 2018 10:20
Сирийские христиане впервые отметили Рождество карнавальным шествием в Дамаске
Арабские страны 25 декабря 2018 10:24
Лента новостей
Грузинский флаг будет развеваться на всех зданиях страны
Грузия 11:17
Казахстанский тенге подешевел к доллару
Казахстан 11:09
В Азербайджане повышен акциз на импорт табачной продукции
Бизнес 11:03
ВОЗ: Наличие вируса гриппа в Азербайджане - неизбежность
Общество 11:02
Так мы ценим своих детей (ФОТО/ВИДЕО)
Общество 11:00
Южная Корея и КНДР обсудят вопросы трансграничных обменов
Другие страны 10:52
Финская компания завершила поставки противопожарных клапанов для TANAP
Энергетика 10:49
СМИ: Xiaomi объявила о присвоении бренду Redmi независимого статуса
Китай 10:49
В Турции задержаны свыше 100 экс-военнослужащих
Турция 10:47