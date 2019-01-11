СМИ: на рынке на западе Ирака произошел взрыв

11 января 2019 15:16 (UTC+04:00)

Один человек погиб, десять получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в пятницу на рынке на западе Ирака. Об этом со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщил новостной портал Al Ghad Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь газета Arab News со ссылкой на местных медиков отмечает, что жертвами теракта стали два человека. По ее же данным, в результате инцидента пострадали до 16 человек, среди них сотрудники сил безопасности.

Инцидент произошел в городе Эль-Каим (400 км к северо-западу от Багдада) провинции Анбар. Был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

29 августа 2018 года теракт близ КПП города Эль-Каим унес жизни 21 иракского военнослужащего и бойца формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (народное ополчение, костяк которого составляют шиитские отряды). Сам населенный пункт был освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в ноябре 2017 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Катар предоставит Ираку миллиард долларов на восстановление
Арабские страны 10:40
Министры нефти Ирана и Ирака сделали акцент на расширении сотрудничества
Экономика 10 января 14:33
Помпео пообещал координировать с Ираком вывод войск из Сирии
США 9 января 20:37
Помпео обсудил победу над ИГ в Сирии с премьером Ирака
США 9 января 18:52
Взрыв в жилом доме в Баку произошел из-за неосторожности - Исполнительная власть
Происшествия 9 января 15:23
В Баку произошел взрыв в жилом доме - есть погибшие (ФОТО/ВИДЕО)
Происшествия 9 января 10:20
Лента новостей
«Альфа-Банк» не исключает роста цен на золото в 2019 году (Эксклюзив)
Финансы 15:53
Ароматный напиток от "инопланетянина": в Баку открылся Фестиваль кофе и чая (ФОТО)
Интересное 15:44
В Азербайджане провели вакцинацию свыше 270 голов скота (ФОТО)
Общество 15:32
Завтра в центральных районах Баку будет ограничена подача воды
Общество 15:30
В Азербайджане в прошлом году у 395 лиц был выявлен сифилис
Общество 15:27
Израиль ожидает беспорядки на границе с Газой
Израиль 15:11
МИД КНР пожелал Пхеньяну и Сеулу прогресса в улучшении межкорейских отношений в 2019 году
Китай 15:08
Захарова подтвердила, что Россия и США прорабатывают встречу по ДРСМД
Россия 15:04
Меркель не ответила на требование Греции военных репараций
Европа 15:01