СМИ: на рынке на западе Ирака произошел взрыв

Один человек погиб, десять получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва, прогремевшего в пятницу на рынке на западе Ирака. Об этом со ссылкой на источник в структурах безопасности сообщил новостной портал Al Ghad Press, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В свою очередь газета Arab News со ссылкой на местных медиков отмечает, что жертвами теракта стали два человека. По ее же данным, в результате инцидента пострадали до 16 человек, среди них сотрудники сил безопасности.

Инцидент произошел в городе Эль-Каим (400 км к северо-западу от Багдада) провинции Анбар. Был подорван заминированный автомобиль. Ни одна из действующих на территории Ирака экстремистских группировок пока не взяла на себя ответственность за взрыв.

29 августа 2018 года теракт близ КПП города Эль-Каим унес жизни 21 иракского военнослужащего и бойца формирования "Аль-Хашд аш-Шааби" (народное ополчение, костяк которого составляют шиитские отряды). Сам населенный пункт был освобожден от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в ноябре 2017 года.

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