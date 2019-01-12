Спецпосланник ООН по Йемену заявил о прогрессе в урегулировании конфликта

12 января 2019 15:00 (UTC+04:00)

Спецпосланник ООН по Йемену Мартин Гриффитс заявил, что стороны конфликта довольно быстро движутся к прогрессу, несмотря на имеющиеся сложности, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Наши люди были на местах уже 22 декабря, это через восемь дней после заключения стокгольмского соглашения... Я думаю, прогресс заметен, и Совет безопасности пришел к тому же выводу", - заявил Гриффитс в интервью РИА Новости.

Тем не менее, Гриффитс добавил, что установить мир в Ходейде после длительных военных действий сложно, так как за два года это первое соглашение такого рода.

Спецпосланник также отметил, что члены комитета сейчас в Ходейде, проводят встречи с генеральным командованием ООН, и выразил надежду, что "через один-два дня будет разработан оперативный план развертывания".

"Дипломатия и медиаторы должны вместе работать", - добавил Гриффитс, отметив важную роль, которую выполняют Россия и другие страны в урегулировании йеменского конфликта.

Тем не менее, по словам спецпосланника, астанинский формат для решения конфликта в Йемене не предусматривается.

"У нас очень простая договоренность в которой ООН и я являемся посредниками между сторонами, и в ближайшие месяцы состоится больше раундов переговоров... Так что у нас нет проблем с форматом, единственная сложность сейчас – это добиться соглашений", - заявил Гриффитс.

В декабре 2018 года под эгидой ООН прошел раунд межйеменских консультаций, на котором сторонам удалось договориться о прекращении огня и отводе войск из портового города Ходейда, за который более полугода идут бои. В конце декабря Совет безопасности ООН единогласно одобрил резолюцию по Йемену, поддерживающую прекращение огня в крупном городе Ходейда. Основными параметрами документа стали поддержка прекращения огня в порту и окрестностях Ходейды, а также направление в этот район на 30 дней наблюдателей ООН.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.

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