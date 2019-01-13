В Латакии зафиксировали нарушения режима прекращения огня

Нарушения режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооруженных формирований зафиксированы в сирийской провинции Латакия, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин.

"Несмотря на установленный режим прекращения боевых действий, в Идлибской зоне деэскалации в течение суток зафиксировано пять обстрелов населенных пунктов Сараф (дважды), Джинарджик, Шиллиф и Дарх-Абу-Асад провинции Латакия боевиками незаконных вооруженных формирований", - сказал он.

Соломатин также добавил, что продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. При содействии российского Центра обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного "Дювали" и одного морского "Баниас". По состоянию на 11 января возвратилось почти 216 тысяч человек.

Также, по словам руководителя Центра, в рамках реализации указа президента Сирии от 9 октября 2018 года власти САР продолжают амнистировать уклонившихся от выполнения воинской обязанности, в том числе среди беженцев и бывших членов незаконных вооруженных формирований. По состоянию на 11 января амнистировано 24,8 тысячи человек.

Как добавил Соломатин, Центр продолжает содействовать восстановлению инфраструктуры и созданию условий для возвращения беженцев. На 11 января восстановлено более 31 тысячи жилых домов, 719 образовательных и 132 медицинских учреждения, отремонтировано 969 километров автодорог.

Он также рассказал, что 11 января подразделение Военной полиции ВС РФ патрулировало пятикилометровую зону безопасности вдоль тыловой границы в районе Мембидж по двум маршрутам: Аджами – Эль-Хутта – Миль-Виран – Мешерфа – Аджами и Аджами – Саидия – Хирбет-Нафах – Мешерфет-Эль-Буайр –– Аджами. Общая протяженностью маршрутов составила 17 километров.

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