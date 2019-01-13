Катар увеличит объем инвестиций в США до $45 млрд в ближайшие два года

Суверенный фонд Катара (Qatar Investment Authority, QIA) намерен увеличить инвестиции в США с 30 до $45 млрд в ближайшие два года после перебалансировки европейского пакета активов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, в воскресенье сообщил исполнительный директор фонда Мансур Ибрагим аль-Махмуд.

По словам аль-Махмуда, QIA в настоящее время инвестировал в США около $30 млрд. "Мы говорим о $45 млрд для рынка США <...> мы на пути к [реализации] этого в течение следующих двух лет", - приводит его слова агентство Reuters.

Как отмечает агентство, занимавший до аль-Махмуда пост главы фонда шейх Абдулла бен Мухаммед бен Сауд Аль-Тани в 2015 году выразил намерение инвестировать в США $45 млрд в течение пяти лет.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.