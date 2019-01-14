Катар считает возвращение Сирии в ЛАГ преждевременным

14 января 2019 13:01 (UTC+04:00)

Катар считает преждевременным возвращение Сирии в Лигу арабских государств, членство которой в панарабской организации было заморожено в 2011 году, сообщил в понедельник на пресс-конференции министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Катар по-прежнему считает, что причины, по которым членство Сирии в ЛАГ было заморожено, никуда не делись ... До сих пор в Сирии отсутствует политическое решение конфликта", - отметил Аль Тани.

Как считает глава МИД, "нормализация отношений с сирийским режимом на этом этапе - установление отношений с человеком, замешанным в военных преступлениях". По его словам, Катар поддерживает поиск политического решения конфликта в Сирии, если оно поддерживается самими сирийцами.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года из-за столкновений между правительственными силами и вооруженными формированиями оппозиции. При этом ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Дамаск тогда заявил, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

В начале января арабский дипломатический источник сообщил РИА Новости, что Лига арабских государств работает над проектом резолюции по восстановлению членства Сирии в организации, и такой проект может быть предложен к обсуждению уже на саммите по социально-экономическому развитию, который пройдет в Бейруте в конце января.

Ранее сразу несколько стран, а также Арабский парламент высказались за возвращение Сирии в ЛАГ. Сообщалось также, что на саммит ЛАГ в Тунисе в марте этого года уже могут пригласить президента Сирии Башара Асада.

В декабре ОАЭ первыми из шести аравийских монархий заявили о восстановлении отношений с сирийским правительством и вновь открыли посольство в Дамаске, объяснив этот шаг желанием сблизить Сирию с арабскими странами. Вслед за ними о работах по открытию посольства в Сирии заявил и Бахрейн, но официально дипмиссия так и не заработала. Кувейт выражал желание возобновить работу дипмиссии в САР, но сказал, что сделает это только после решения ЛАГ о восстановлении членства Сирии.

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