Саудовская Аравия и США договорились соблюдать мир в Йемене

Госсекретарь США Майл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман договорились о выполнении достигнутых в Швеции мирных соглашений по Йемену, сообщило посольство США в Эр-Рияде в микроблоге в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Помпео приехал в Саудовскую Аравию в воскресенье вечером из Катара в рамках своего недельного турне по арабским странам.

"Помпео и наследный принц договорились о необходимости соблюдать заключенное в Швеции мирное соглашение, продолжать усилия по снижению эскалации в Йемене, а также о необходимости всеобъемлющего политического решения йеменского кризиса", - отметило посольство США.

По его информации, Помпео поблагодарил Саудовскую Аравию за поддержку политического процесса в Йемене под эгидой ООН.

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