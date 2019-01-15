Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование кризиса в Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иорданским коллегой Айманом Сафади урегулирование кризиса в Сирии и работу по расформированию лагеря внутренне перемещенных лиц "Рукбан", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили положение в ближневосточном регионе с упором на ситуацию в Сирии и вокруг нее", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

В ходе беседы Лавров акцентировал необходимость консолидации усилий всех вовлеченных сторон с целью запуска в Сирии политического процесса, отправной точкой которого является скорейшее начало работы конституционного комитета.

Министры также выразили надежду на продуктивное взаимодействие с новым спецпосланником генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

"Сафади дал высокую оценку весомому вкладу Москвы в урегулирование конфликта в Сирии, в том числе в создание условий для возвращения сирийских беженцев. В этой связи он подтвердил заинтересованность в продолжении совместной работы по расформированию лагеря внутренне перемещенных лиц "Рукбан" на границе САР", - отмечает российское ведомство.

Решение о создании конституционного комитета Сирии было принято по итогам Конгресса сирийского национального диалога, который прошел в конце января 2018 года в Сочи. Тогда Россия как один из гарантов перемирия в Сирии собрала на одной площадке более 1,5 тысячи сирийцев, которые представляют различные политические и этноконфессиональные группы страны.

Страны-гаранты астанинского процесса - Россия, Турция и Иран - в заявлении по итогам встречи в Женеве в декабре 2018 года не объявили состав конституционного комитета Сирии и не заявили официально о его создании. В заявлении, которое зачитал Лавров, подчеркивается, что Россия, Турция и Иран представили "позитивные результаты консультаций с сирийскими сторонами по формированию конституционного комитета". В документе также отмечается, что страны-гаранты согласились предпринять усилия для созыва первой встречи конституционного комитета Сирии в Женеве в начале 2019 года.

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