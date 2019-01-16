В Египте силовики уничтожили пять террористов на севере страны

16 января 2019 18:17 (UTC+04:00)

Египетские силовики объявили в среду о ликвидации пяти террористов в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Управления Национальной безопасности египетского МВД, радикалы при попытке ареста оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Как сообщают силовики, боевики готовили террористические акты в районе города Эль-Ариш.

Египет проводит силовую операцию "Синай-2018" по ликвидации террористической угрозы в этом районе с февраля 2018 года. За прошедшие месяцы ликвидировано порядка 500 боевиков.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Египте к отслеживанию туристических автобусов привлекут военных
Арабские страны 14:54
ХАМАС Израилю: "Если мы не получим катарских денег, ждите эскалации"
Израиль 15 января 13:58
В каирском аэропорту произошло ЧП с самолетом Emirates
Арабские страны 15 января 00:20
В Буркина-Фасо двенадцать человек погибли при нападении террористов
Другие страны 12 января 08:10
Израиль ожидает беспорядки на границе с Газой
Израиль 11 января 15:11
Беларусь готова наладить совместное производство электробусов в Азербайджане (Эксклюзив)
Бизнес 11 января 07:39
Лента новостей
Малайзийская компания реализует в Хорезмской области Узбекистана крупный проект
Экономика 19:12
Достигнута договоренность о продолжении переговоров между главами МИД Азербайджана и Армении
Политика 19:07
В минтранспорта, связи и высоких технологий Азербайджана создан оперативный штаб
Общество 19:00
Бактрансагентсво будет принимать меры в отношении водителей, скрывающих госномера автомобилей (ФОТО)
Общество 18:54
Президент Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании структуры и управления минэкологии и природных ресурсов
Политика 18:52
В Азербайджане в связи с изменением погоды эвакуируется почти 2,5 тыс нефтяников с морских платформ
Общество 18:47
В БГУ экзамены проводятся под общественным контролем (ФОТО)
Общество 18:47
При взрыве в Манбидже погибли четверо американских военнослужащих
Арабские страны 18:38
Число рейсов между Баку и Пекином будет увеличено (ФОТО)
Бизнес 18:37