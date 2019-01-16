В Египте силовики уничтожили пять террористов на севере страны

Египетские силовики объявили в среду о ликвидации пяти террористов в городе Эль-Ариш на севере Синайского полуострова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным Управления Национальной безопасности египетского МВД, радикалы при попытке ареста оказали вооруженное сопротивление и были уничтожены ответным огнем. Как сообщают силовики, боевики готовили террористические акты в районе города Эль-Ариш.

Египет проводит силовую операцию "Синай-2018" по ликвидации террористической угрозы в этом районе с февраля 2018 года. За прошедшие месяцы ликвидировано порядка 500 боевиков.

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