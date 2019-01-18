Заместитель генсека ЛАГ заявил, что Сирию не приглашали на саммит в Бейруте

18 января 2019 06:58 (UTC+04:00)

Заместитель генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил РИА Новости, что Сирия не получала приглашения на экономический саммит организации в Бейруте, передаёт Trend.

Сирийский посол в Ливане Али Абдулкарим Али в четверг сообщил ливанскому телеканалу al-Mayadeen, что Дамаск получил приглашение Ливана участвовать в экономическом саммите ЛАГ в Бейруте, но отказался от него.

"Нет, я не могу это подтвердить. С момента нашего разговора в субботу ничего не изменилось", - сказал представитель ЛАГ. В субботу, 12 января, Заки сообщил РИА Новости, что Сирия не приглашена на саммит в Бейруте.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Число жертв теракта в Манбидже достигло 16 человек (Обновлено)
Арабские страны 16 января 20:43
В результате взрыва в сирийском Манбидже погибли не менее пяти американских военнослужащих – СМИ
Турция 16 января 16:11
Лавров обсудил с главой МИД Иордании урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 15 января 19:19
Глава МИД Сирии выразил готовность сотрудничать с новым спецпосланником ООН
Арабские страны 15 января 15:46
Заявление президента США сильно огорчило Турцию – Эрдоган
Турция 15 января 14:17
Сирия надеется на поставки российских самолетов МС-21
Арабские страны 14 января 17:54
Лента новостей
В Мексике похитители топлива убили сотрудника полиции
Другие страны 06:33
Посол Китая предупредил Канаду о последствиях в случае запрета оборудования Huawei
Китай 05:58
Эмиссар КНДР прибыл в Вашингтон на переговоры с Помпео
США 05:28
Глава парламента Венесуэлы объявил о разработке закона о создании переходного кабмина
Другие страны 04:56
Число жертв взрыва в Колумбии возросло до 10, еще 65 ранены
Другие страны 04:22
Делегация из США не поедет на форум в Давосе из-за шатдауна
США 03:40
Катар поставил правительству Сомали 68 бронемашин
Арабские страны 03:29
В Италии четыре человека погибли, пытаясь скрыться от полиции на автомобиле
Европа 02:37
На центральной автомагистрали Грузии в трех ДТП пострадали 20 автомобилей
Грузия 02:21