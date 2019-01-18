Заместитель генсека ЛАГ заявил, что Сирию не приглашали на саммит в Бейруте

Заместитель генсека Лиги арабских государств (ЛАГ) Хусам Заки заявил РИА Новости, что Сирия не получала приглашения на экономический саммит организации в Бейруте, передаёт Trend.

Сирийский посол в Ливане Али Абдулкарим Али в четверг сообщил ливанскому телеканалу al-Mayadeen, что Дамаск получил приглашение Ливана участвовать в экономическом саммите ЛАГ в Бейруте, но отказался от него.

"Нет, я не могу это подтвердить. С момента нашего разговора в субботу ничего не изменилось", - сказал представитель ЛАГ. В субботу, 12 января, Заки сообщил РИА Новости, что Сирия не приглашена на саммит в Бейруте.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года, после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство САР тогда заявило, что не принимает решения арабских министров о приостановке участия Сирии в работе панарабской организации, считая его незаконным.

Сирия, которая является одним из государств-основателей ЛАГ, все это время не участвовала в работе организации. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то, что речь идет о ключевой стране арабского мира.

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