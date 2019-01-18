В Алжире назвали дату президентских выборов

18 января 2019 16:06 (UTC+04:00)

Президентские выборы в Алжире пройдут 18 апреля, говорится в опубликованном в пятницу сообщении администрации главы государства Абдельазиза Бутефлики, передает Trend со ссылкой на РИА Новости

"В соответствии со статьей 136 закона о выборах президент Республики Абдельазиз Бутефлика подписал в пятницу указ о созыве избирательной комиссии для подготовки президентских выборов, которые состоятся 18 апреля 2019 года", - говорится в документе, который приводит официальное информагентство АПС.

Кроме того, глава государства поручил "провести ревизию списков избирателей с 23 января по 6 февраля 2019 года".

Согласно закону о выборах, с момента публикации указа у потенциальных кандидатов на высший государственный пост есть 45 дней, чтобы зарегистрироваться для участия в президентской гонке.

Действующий глава государства Бутефлика находится у власти с 1999 года. Очередной срок его правления заканчивается 28 апреля.

Ранее правящая в Алжире партия Фронт национального освобождения (ФНО) заявляла о намерении выдвинуть кандидатуру 81-летнего Бутефлики на новый президентский срок. Однако сам кандидат о своем решении еще не объявлял.

Бутефлика четыре раза (в 1999, 2004, 2009 и 2014 годах) избирался на пост главы Алжира. За это время ему удалось остановить вооруженное противостояние между властями и исламистами, обеспечить безопасность и вернуть иностранные инвестиции в страну.

В то же время, его политически оппоненты заявляют, что он не может полноценно руководить страной из-за состояния здоровья. В 2013 году Бутефлика несколько недель провел в госпитале во Франции после перенесенного микроинсульта. С тех пор он достаточно редко появляется на публике и передвигается на инвалидной коляске.

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