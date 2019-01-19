Шейхи сирийских племен попросили восстановить мосты через Евфрат

19 января 2019 10:17 (UTC+04:00)

Шейхи сирийских племен, живущих на обоих берегах реки Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор, провели митинг, на котором потребовали восстановить разрушенные войсками коалиции во главе с США мосты, которые связывали жителей обеих сторон, сообщил журналистам старейшина племени Шайтат Абу Абдель Кайлат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В своем выступлении он поприветствовал сирийскую армию, "российских друзей и всех, кто участвовал в освобождении Сирии".

"Войска коалиции разрушили все мосты между западным и восточным берегом. Поэтому мы просим сирийское правительство, российское командование и антитеррористическую коалицию срочно установить мосты между правым и левым берегом", - заявил Абдель Кайлат.

По словам участников митинга, мост крайне необходим им хотя бы потому, что местные жители тратят по нескольку часов на дорогу в больницу, которая находится на противоположном берегу.

"Нам очень нужен мост, и мы очень просим как можно быстрее помочь со строительством. Когда мне надо отвести детей в больницу, которую видно отсюда, я вынужден делать огромный крюк к временной переправе, а оттуда еще добираться до Дейр-Эз-Зора, это занимает пять часов", - сказал живущий на левом берегу Евфрата Салах Амер-Акбик.

Территории на западном берегу Евфрата были освобождены сирийской армией, а местность к востоку от реки контролируют войска международной коалиции.

США и их союзники с 2014 года проводят операцию против террористической группировкой "Исламское государство"* в Ираке и Сирии, причем в Сирии действуют без разрешения властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил, что американские войска будут выведены из Сирии в связи с победой над ИГ.

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