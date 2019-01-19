Шейхи сирийских племен попросили восстановить мосты через Евфрат

Шейхи сирийских племен, живущих на обоих берегах реки Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор, провели митинг, на котором потребовали восстановить разрушенные войсками коалиции во главе с США мосты, которые связывали жителей обеих сторон, сообщил журналистам старейшина племени Шайтат Абу Абдель Кайлат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В своем выступлении он поприветствовал сирийскую армию, "российских друзей и всех, кто участвовал в освобождении Сирии".

"Войска коалиции разрушили все мосты между западным и восточным берегом. Поэтому мы просим сирийское правительство, российское командование и антитеррористическую коалицию срочно установить мосты между правым и левым берегом", - заявил Абдель Кайлат.

По словам участников митинга, мост крайне необходим им хотя бы потому, что местные жители тратят по нескольку часов на дорогу в больницу, которая находится на противоположном берегу.

"Нам очень нужен мост, и мы очень просим как можно быстрее помочь со строительством. Когда мне надо отвести детей в больницу, которую видно отсюда, я вынужден делать огромный крюк к временной переправе, а оттуда еще добираться до Дейр-Эз-Зора, это занимает пять часов", - сказал живущий на левом берегу Евфрата Салах Амер-Акбик.

Территории на западном берегу Евфрата были освобождены сирийской армией, а местность к востоку от реки контролируют войска международной коалиции.