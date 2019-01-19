В Саудовской Аравии женщинам разрешили самостоятельно выбирать способ родов

19 января 2019 12:28 (UTC+04:00)

Женщинам в Саудовской Аравии официально больше не потребуется разрешение опекунов мужского пола - мужей, отцов или братьев - по поводу выбора того или иного способа деторождения, сообщает издание The National, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Таким образом, женщины сами будут принимать решения насчёт кесарева сечения или естественных родов. Кроме того, женщинам больше не понадобится получать подписи опекунов для того, чтобы узнать у врача, как протекает беременность и когда ребёнок появится на свет.

Также женщины теперь могут самостоятельно решить, будет ли родственник или близкий человек находиться рядом во время родов.

В июне прошлого года в королевстве женщинам разрешили водить автомобили и посещать футбольные матчи.

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