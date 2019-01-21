СМИ: Пять человек погибли в Сирии при атаке на колонну сил США и отряды PYD

21 января 2019 15:31 (UTC+04:00)

По меньшей мере пять человек погибли в результате атаки на колонну сил США и отряды PYD в провинции Хасеке на северо-востоке Сирии. Об этом сообщило в понедельник AFP со ссылкой на базирующуюся в Лондоне неправительственную организацию "Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, атаку совершил смертник на заминированном автомобиле. По сведениям агентства, убиты пять бойцов вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), поддерживаемой США, ранения получили двое американских военнослужащих.

Ранее агентство SANA проинформировало о взрыве, прогремевшем в провинции Хасеке.

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