В Египте двое детей погибли в результате подрыва военной мины

22 января 2019 04:19 (UTC+04:00)

Двое детей погибли, третий ребенок получил ранения в понедельник в Египте в результате взрыва мины времен арабо-израильских войн. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщило издание Al-Balad.

По информации силовых структур, трое братьев обнаружили неразорвавшуюся мину рядом с деревней в окрестностях Исмаилии на севере страны. Попытки мальчиков исследовать незнакомый предмет привели к взрыву.

После происшествия район был оцеплен силами гражданской обороны, на место были вызваны саперы для обследования местности.

Во время арабо-израильских войн 1967 и 1973 года на севере Египта, в частности в районе Суэца и Исмаилии, шли активные боевые действия. До сих пор там периодически находят мины.

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