Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии

22 января 2019 12:44 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и спецпосланник генсека ООН по Сирии Гейр Педерсен обсудили урегулирование кризиса в Сирии и гуманитарные вопросы, в том числе восстановление инфраструктуры в стране, сообщил российский МИД, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В ходе встречи, состоявшейся 21 января, Лавров поздравил спецпосланника со вступлением в должность.

"Была предметно обсуждена текущая ситуация в Сирии, рассмотрены задачи окончательного разгрома террористов, восстановления мира в САР при уважении ее суверенитета, независимости и территориальной целостности", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями относительно перспектив продвижения политического процесса в Сирии.

"В этой связи подчеркнута важность скорейшего запуска Конституционного комитета, пользующегося поддержкой сирийских сторон – правительства САР и оппозиции. Были также рассмотрены гуманитарные вопросы, включая восстановление базовой инфраструктуры, в том числе в контексте создания условий для достойного и безопасного возвращения беженцев и внутренне перемещенных лиц в места постоянного проживания", - добавили в ведомстве.

Гейр Педерсен вступил в должность специального посланника ООН по Сирии 7 января и стал уже четвертым за семь лет дипломатом, кому поручено найти решение сирийского кризиса. Его предшественник Стаффан де Мистура так и не смог добиться создания конституционного комитета Сирии, который должен реформировать конституцию страны, чтобы на ее основе провести всеобщие выборы и начать реальное политическое урегулирование кризиса.

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