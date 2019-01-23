МИД России: США не предприняли конкретных шагов по выводу войск из Сирии

23 января 2019 15:51 (UTC+04:00)

США пока так и не предприняли конкретных шагов по выводу своих войск из Сирии, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Несколько слов о намерении американцев вывести свои подразделения из Сирии. Несмотря на недвусмысленное заявление президента США в этой связи, конкретные меры по реализации данного решения пока, как мы видим, не предпринимаются", - сообщила Захарова на брифинге.

США и их союзники с 2014 года проводят в Сирии и Ираке операцию против "Исламского государства", причем, в Сирии действуют без согласия официальных властей страны. В декабре президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из САР.

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