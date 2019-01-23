В Иордании изучают вопрос возобновления полетов в Сирию

23 января 2019 18:01 (UTC+04:00)

Иорданская делегация направилась в Сирию, чтобы оценить безопасность воздушного пространства и изучить вопрос возобновления полетов иорданских авиакомпаний в страну, заявил РИА Новости временный поверенный в делах САР в Аммане Айман Аллюш, передает Trend.

"Иорданская делегация отправилась в Сирию, чтобы убедиться в безопасности воздушного пространства страны", - рассказал Аллюш, добавив, что "сейчас воздушное пространство Сирии большей частью стало безопасным, а иорданские авиаторы, почувствовав это, хотят возобновить полеты".

Он выразил уверенность в том, что делегация почувствует "успокоение", убедится в безопасности полетов, после чего будет принято решение возобновить авиарейсы.

Иорданский депутат Тарек Хури призвал власти страны в начале года отменить решение о прекращении полетов через сирийское воздушное пространство в связи с тем, что оно было принято во времена разгара сирийского кризиса и вызвало увеличение цен на полеты. По его словам, иорданские авиакомпании вынужденно используют для облета Сирии воздушное пространство Израиля и платят ему пошлины гораздо большие, чем в свое время сирийским авиационным властям.

Глава Управления гражданской авиации Иордании Мухаммад аль-Караан в 2013 году объявил, что иорданские авиакомпании изменили маршруты полетов и облетают Сирию для обеспечения безопасности пассажиров. В результате такого шага маршруты ряда рейсов увеличились, что повлекло рост расходов авиакомпаний и цен на билеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россия требует от Израиля прекратить практику бомбардировок в Сирии
Россия 17:55
МИД России: США не предприняли конкретных шагов по выводу войск из Сирии
Арабские страны 15:51
Сирия пригрозила ударом по аэропорту Тель-Авива
Арабские страны 10:33
Палата представителей Конгресса США утвердила законопроект о санкциях за помощь Сирии
США 10:30
Несколько сотен боевиков "Джебхат ан-Нусры" атаковали войска Сирии в Идлибе
Арабские страны 09:35
СМИ: В сирийской Латакии прогремел взрыв
Арабские страны 22 января 17:58
Лента новостей
Азербайджанские миротворцы отправились в Южный Судан
Общество 18:25
Меркель призвала реформировать глобальные институты
Европа 18:25
Спрос на ноты Центробанка Азербайджана превысил предложение в 2,1 раза
Бизнес 18:20
AzerTelecom поможет превратить Азербайджан в Цифровой центр региона
ИКТ 18:19
Азербайджанская писательница совершила сделку с совестью (ФОТО)
Культура 18:18
Азербайджанская нефть 22 января подешевела
Энергетика 18:18
Стремление глав авторитетных компаний мира встретиться с Президентом Ильхамом Алиевым говорит о росте интереса к Азербайджану - эксперт
Политика 18:15
Азербайджанский Робертино Лоретти подготовил в США проект ко Дню всех влюбленных
Звёздный мир 18:11
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме способствует привлечению новых инвестиций - академик
Политика 18:09