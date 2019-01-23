В Иордании изучают вопрос возобновления полетов в Сирию

Он выразил уверенность в том, что делегация почувствует "успокоение", убедится в безопасности полетов, после чего будет принято решение возобновить авиарейсы.

Иорданский депутат Тарек Хури призвал власти страны в начале года отменить решение о прекращении полетов через сирийское воздушное пространство в связи с тем, что оно было принято во времена разгара сирийского кризиса и вызвало увеличение цен на полеты. По его словам, иорданские авиакомпании вынужденно используют для облета Сирии воздушное пространство Израиля и платят ему пошлины гораздо большие, чем в свое время сирийским авиационным властям.

Глава Управления гражданской авиации Иордании Мухаммад аль-Караан в 2013 году объявил, что иорданские авиакомпании изменили маршруты полетов и облетают Сирию для обеспечения безопасности пассажиров. В результате такого шага маршруты ряда рейсов увеличились, что повлекло рост расходов авиакомпаний и цен на билеты.

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