В Иордании изучают вопрос возобновления полетов в Сирию

Иорданская делегация направилась в Сирию, чтобы оценить безопасность воздушного пространства и изучить вопрос возобновления полетов иорданских авиакомпаний в страну, заявил РИА Новости временный поверенный в делах САР в Аммане Айман Аллюш, передает Trend.
"Иорданская делегация отправилась в Сирию, чтобы убедиться в безопасности воздушного пространства страны", - рассказал Аллюш, добавив, что "сейчас воздушное пространство Сирии большей частью стало безопасным, а иорданские авиаторы, почувствовав это, хотят возобновить полеты".
Он выразил уверенность в том, что делегация почувствует "успокоение", убедится в безопасности полетов, после чего будет принято решение возобновить авиарейсы.
Иорданский депутат Тарек Хури призвал власти страны в начале года отменить решение о прекращении полетов через сирийское воздушное пространство в связи с тем, что оно было принято во времена разгара сирийского кризиса и вызвало увеличение цен на полеты. По его словам, иорданские авиакомпании вынужденно используют для облета Сирии воздушное пространство Израиля и платят ему пошлины гораздо большие, чем в свое время сирийским авиационным властям.
Глава Управления гражданской авиации Иордании Мухаммад аль-Караан в 2013 году объявил, что иорданские авиакомпании изменили маршруты полетов и облетают Сирию для обеспечения безопасности пассажиров. В результате такого шага маршруты ряда рейсов увеличились, что повлекло рост расходов авиакомпаний и цен на билеты.
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