Ирак будет приветствовать российские инвестиции

24 января 2019 11:14 (UTC+04:00)

Багдад будет приветствовать приход российских инвестиций и компаний в Ирак, заявил РИА Новости министр финансов и заместитель премьер-министра Ирака Фуад Хуссейн, передает Trend.

"У нас были отношения между Ираком и Советским Союзом, а затем Россия их унаследовала. Сейчас у нас очень сильные отношения. Не только на политическом, но и на экономическом уровне. И если российские компании захотят прийти в Ирак, конечно же, мы будем это приветствовать", - сказал он, отвечая на вопрос, заинтересован ли Багдад в российских инвестициях.

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