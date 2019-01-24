В сирийском Джараблусе взорвался заминированный мотоцикл

24 января 2019 18:13 (UTC+04:00)

Взрывное устройство, установленное на мотоцикле, было приведено в действие в поселении Гадура на западе города Джараблус в провинции Алеппо, три человека получили ранения, сообщает телеканал "Аль-Маядин", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным телеканала, еще один заминированный мотоцикл взорвался в поселении Каббасин в северном пригороде Эль-Баб, расположенном также на севере провинции Алеппо. Два мирных жителя получили ранения.

Ранее сирийский государственный телеканал сообщил о подрыве заминированной машины в Дамаске, в районе Адави. Погибших в результате теракта нет, нанесен материальный ущерб.

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