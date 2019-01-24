Египет закрыл границу с сектором Газа

24 января 2019 19:26 (UTC+04:00)

Египет закрыл в четверг границу с сектором Газа в преддверии восьмой годовщины январской революции. Как передает палестинское информационное агентство Maan, египетские власти уведомили администрацию КПП "Рафах" о прекращении работы терминала в обоих направлениях. Сообщается, что погранпереход может открыться не ранее 27 января для прохода только в одном направлении - в сторону прибрежного анклава.

После того, как 7 января контролирующее сектор Газа движение ХАМАС взяло на себя управление над единственным на границе с Египтом КПП "Рафах" вслед за выводом оттуда персонала палестинских властей на Западном берегу реки Иордан, Каир держал открытой границу лишь для прохода в сторону Газы, куда возвращались через Египет палестинцы. Власти арабской республики заявили, что работа погранперехода возобновится в полном объеме только после того, как палестинская администрация Махмуда Аббаса вернется к управлению КПП "Рафах" с палестинской стороны.

По соглашению 2005 года после вывода всех израильских структур из Газы и передачи этого района под полный контроль палестинцев КПП "Рафах" в течение двух лет контролировался Египтом и палестинскими силами безопасности при содействии наблюдателей Евросоюза. Однако Израиль оставлял за собой право закрыть его в любой момент, что неоднократно делал "по соображениям безопасности". Весь международный персонал был выведен с терминала после силового захвата хамасовцами власти в анклаве летом 2007 года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Казахстан наладит рейсы в Египет
Туризм 15:27
Армия Израиля обвинила ХАМАС в обострении ситуации на границе Газы
Израиль 23 января 12:52
Нетаньяху снова заморозил передачу катарских миллионов ХАМАСу
Израиль 23 января 10:39
Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков
Израиль 22 января 18:08
В Египте двое детей погибли в результате подрыва военной мины
Арабские страны 22 января 04:19
Страны D-8 планируют создать совместную платежную карту
Бизнес 21 января 12:50
Лента новостей
Евгений Михайлов: Давосская встреча является началом реального разрешения карабахского конфликта
Точка зрения 19:35
Азербайджан может увеличить объем прокачки нефти по Баку-Новороссийск
Энергетика 19:21
В Азербайджане планируется создать рабочую группу по законопроекту «О высшем образовании»
Общество 19:18
В Баку отложено заседание суда по делу Джахангира Гаджиева
Общество 19:10
Индия испытала ракету класса "земля — воздух" большой дальности
Другие страны 19:01
Что ожидает китайскую экономику в 2019 году?
Бизнес 18:59
В Азербайджане предлагается осуществлять контроль в целях регулирования оплаты за обучение
Общество 18:56
Канцлер Австрии: ЕС готов перенести дату выхода Великобритании из союза
Европа 18:49
Посол Грузии вызван в МИД Азербайджана
Политика 18:31