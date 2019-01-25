Спикер парламента Ливии рассказал, как могут пройти выборы в 2019 году

25 января 2019 13:25 (UTC+04:00)

Парламентские и президентские выборы в Ливии можно провести без принятия постоянной конституции, на основе конституционной декларации 2011 года, заявил спикер базирующегося на востоке страны парламента Агила Салех, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

ООН предлагает весной 2019 года провести всеобщие выборы в Ливии, по результатам которых должны быть сформированы легитимные и общепризнанные органы власти. Международная организация рассчитывала, что до этого должна быть подготовлена конституционная база.

"Если конституция не будет принята народом, у нас есть конституционная декларация до того времени, когда постоянная будет одобрена, таким образом, выборы пройдут согласно конституционной декларации, это законная мера", - заявил Салех.

Он отметил, что решение будет в конечном счете принято ливийским народом "через избирательные урны", и те, кто не согласится с их волей, по его мнению, должны подвергнуться "местным и международным санкциям".

После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке, в Тобруке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем.

Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией, которая ведет затяжную войну с боевиками.

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