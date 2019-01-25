Власти Туниса намерены обсудить с Лавровым тему безопасности в арабском мире

Власти Туниса намерены в ходе визита в страну министра иностранных дел России Сергея Лаврова поднять тему безопасности в арабском мире. Об этом заявил ТАСС посол республики в Москве Мухаммед Али Шихи, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы обмениваемся мнениями по вопросам международной и региональной повесток, которые представляют взаимный интерес, в частности в арабском мире: Ливия, Сирия, палестинская проблематика, - сказал посол. - В течение предстоящего визита стороны планируют вновь сфокусироваться на этих вопросах, а также обсудить способы и возможности активизации нашего двустороннего взаимодействия. В частности, в контексте итогов визита в нашу страну президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в октябре прошлого года".

Как подчеркнул дипломат, власти Туниса заинтересованы в поддержании постоянного диалога и проведении регулярных консультаций с российскими коллегами.

Лавров находится в турне по трем странам Магриба - Алжиру, Марокко и Тунису. 26 января глава российского внешнеполитического ведомства проведет переговоры с руководством Туниса.

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