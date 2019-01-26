Лидеры племен Восточной Сирии выступили за территориальную целостность страны

26 января 2019 11:31 (UTC+04:00)

Участники первого в новейшей истории конгресса племен Восточной Сирии выступили в поддержку территориальной целостности страны под руководством президента Башара Асада. Об этом сообщил журналистам модератор собрания политолог Мухаммед Саид Хаммад, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Масштабный конгресс лидеров арабских племен западного и восточного берегов Евфрата, в котором приняли участие более 6 тыс. делегатов, прошел в пятницу вблизи населенного пункта Итрия на востоке провинции Хама. В нем также участвовали старейшины курдской, чеченской, черкесской и других общин.

"Здесь собрались представители всех племен Сирии, особенно восточных провинций и региона Алеппо, чтобы сообщить всему миру, что сирийский народ един. Многие средства массовой информации, особенно западные, постоянно показывают нас в виде каких-то диаспор и групп. Нет, мы один народ, таким мы были и остаемся. Этот конгресс прошел, чтобы сообщить всему миру, что сирийский народ сохранил целостность, и даже малая часть страны не будет оккупирована", - заявил Саид Хаммад.

Делегаты приняли резолюцию, в которой объявили о приверженности единству Сирии под управлением президента Асада, а также потребовали скорейшего вывода войск международной коалиции с территории страны.

Также в ходе съезда более 80 бывших боевиков, которые не совершали тяжких преступлений, были амнистированы и переданы старейшинам их племен.

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