Вопрос о возвращении Сирии в ЛАГ рассмотрят в конце марта

Вопрос о возвращении Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) будет рассмотрен в ходе саммита Генассамблеи, который пройдет 31 марта 2019 года в Тунисе. Об этом заявил в субботу в Тунисе министр иностранных дел Тунисской Республики Хмайес Жинауи в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД России Сергеем Лавровым, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"31 марта этого года мы примем у себя саммит ЛАГ. Члены организации должны будут высказаться по этому вопросу [восстановления членства Сирии в ЛАГ], это будет коллективное решение, - отметил он. - Руководители организации сами приняли решение о приостановке членства Сирии".

"На предстоящем саммите должно будет решиться, каким образом будет возвращаться и будет ли возвращаться Сирия в ЛАГ, а также в каком качестве", - добавил министр.

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в ноябре 2011 года после начала внутреннего конфликта. Большинство арабских стран отозвало своих послов из Дамаска и свернуло торговые связи с Сирией.

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