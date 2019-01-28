В Иордании назвали условие возобновления полетов в Сирию

Полеты иорданских самолетов над Сирией могут возобновиться после получения техническими экспертами подтверждений об отсутствии угроз для безопасности, заявил министр иностранных дел Иордании Айман Сафади, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Решение о прекращении полетов иорданских судов в воздушном пространстве Сирии было сделано после оценки ситуации с безопасностью. Это было техническое решение. Несколько дней назад в Сирии была техническая команда гражданской авиации. Если они будут удовлетворены тем, что угрозы для безопасности нет, соответствующие структуры обеих стран затем обсудят возможности для возобновления полетов в сирийском воздушном пространстве", - сказал он.

Сафади подчеркнул, что решение о полетах Иордания будет принимать, только когда будет уверена в отсутствии угроз безопасности.

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