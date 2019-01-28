В ООН рассказали о выполнении мирных договоренностей по Йемену

В понедельник он снова прибыл в столицу Йемена Сану из Эр-Рияда, чтобы обсудить с захватившими власть мятежниками из движения "Ансар Алла" (хуситами) выполнение мирных договоренностей, заключенных в декабре в Стокгольме, в частности, главный их пункт - прекращение военных действий и отвод сил хуситов из порта Ходейды на Красном море, а проправительственных войск - из города к западу. Однако сторонам конфликта так и не удалось продвинуться в выполнении соглашения, войска хуситов так и остались в Ходейде, а проправительственные войска - на своих позициях, обвиняя друг друга в срыве реализации договоренностей.

"Выполнение договоренностей по Ходейде и обмену пленными заняло больше времени, чем планировалось, но это было ожидаемым из-за чересчур оптимистичного прогноза и сложной ситуации на местах, на реализацию договоренностей будет выделено больше времени", - отметил Гриффитс.

Как ожидалось, прекращение огня в Ходейде вступит в силу сразу после достижения соглашения об этом 18 декабря, и отвод сил произойдет в течение нескольких недель. Обмен пленными между сторонами конфликта тоже предполагалось завершить в первые недели января. Хуситы обвинили арабскую коалицию, которая воюет на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, в нарушении перемирия в Ходейде более 150 раз с момента его заключения. Йеменское правительство и арабская коалиция адресовали те же обвинения мятежникам, заявив, что выполнение мирных договоренностей оказалось под угрозой срыва из-за хуситов.