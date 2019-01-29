Саудовская Аравия запустила национальную программу промышленного развития

29 января 2019 07:15 (UTC+04:00)

Саудовская Аравия запустила национальную программу промышленного развития, которая обещает к 2030 году принести более 1,6 триллиона риалов (438 миллиардов долларов) инвестиций в экономику страны, сообщил на церемонии запуска программы в понедельник министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Программа под контролем наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана рассчитана на поднятие таких секторов экономики королевства, как энергетика, нефтехимия, горнодобывающая и автомобилестроительная промышленность.

"Эта программа предусматривает увеличение доли ее секторов в ВВП до 1,2 триллиона риалов (около 320 миллиардов долларов), появление 1,6 миллиона новых рабочих мест, рост ненефтяного экспорта до более триллиона риалов, а также приток местных и зарубежных инвестиций на сумму более 1,6 триллиона риалов (более 438 миллиарда долларов)", - сказал аль-Фалих, чье выступление транслировал саудовский телеканал "Аль-Ихбария".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Аль-Фалех заявил, что Москва пообещала Эр-Рияду ускорить темпы сокращения добычи нефти
Арабские страны 28 января 23:23
Reuters: Саудовские власти выделят $27 млрд на развитие промышленности королевства
Арабские страны 28 января 13:44
Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи
В мире 24 января 20:17
Саудовская Аравия решительно осуждает агрессорскую политику Армении – посол
Политика 23 января 17:29
Азербайджан и Саудовская Аравия обсудили сотрудничество в сферах экономики и образования (ФОТО)
Политика 22 января 20:12
Министр энергетики Саудовской Аравии отменил поездку на форум в Давосе
Арабские страны 22 января 02:56
Лента новостей
Мексиканская Pemex в 2018 году снизила добычу нефти почти на 7%
Другие страны 08:18
США и Китаю предстоят обстоятельные переговоры, считает советник Трампа
США 07:53
Сафар Мехтиев: В Азербайджане будут значительно упрощены таможенные процедуры (Интервью)
Бизнес 07:33
В США ликвидировали двоих подозреваемых в перестрелке с полицией
США 06:53
Столтенберг заявил о прогрессе в увеличении расходов на оборону стран НАТО
В мире 06:27
В Колумбии произошла новая серия подземных толчков
Другие страны 05:51
Пользователи по всему миру пожаловались на проблемы в работе Instagram
В мире 05:18
В США пятеро полицейских получили ранения в перестрелке с подозреваемым
США 04:45
ЕС надеется получить пояснения США по выходу из Сирии
Европа 04:21