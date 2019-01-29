В Йемене оператор телевидения Абу-Даби погиб при взрыве на рынке

Съемочная группа телевидения Абу-Даби пострадала при взрыве самодельного взрывного устройства на одном из рынков в городе Моха провинции Таиз на юго-западе Йемена, сообщает во вторник эмиратское информационное агентство WAM, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Согласно агентству, в результате взрыва погиб оператор телеканала Abu Dhabi TV Зияд Аль-Шарааби, корреспондент Фейсал аз-Забхани получил ранения. Коллеги пострадавших из эмиратских СМИ с самого утра вторника выражают соболезнования семье погибшего оператора в социальных сетях.
Как сообщалось ранее, всего в результате взрыва на рынке в портовом городе Моха погибло шесть человек и десятки получили ранения. Агентство возложило ответственность за взрыв на движение хуситов и обвинило их в постоянных преднамеренных атаках на журналистов.
Начиная с 2017 года, город Моха находится под контролем сил йеменского правительства и арабской коалиции.
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