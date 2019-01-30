Генсек ООН поблагодарил Эр-Рияд за усилия по установлению мира в Йемене

Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш отметил усилия Саудовской Аравии в достижении положительных результатов межйеменских переговоров, сообщило Саудовское агентство новостей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По информации агентства, Гуттереш во вторник вечером поговорил по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и поблагодарил его за усилия в установлении мира в Йемене. В свою очередь наследный принц заверил генсека ООН в желании королевства "стабилизировать ситуацию в Йемене".

В Йемене с августа 2004 года идет противостояние между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади и хуситами, в марте 2015 года поддержать правительственные силы решили ряд арабских государств во главе с Саудовской Аравией.

В декабре прошлого года впервые за два с половиной года стороны конфликта в Йемене сели за стол переговоров и достигли конкретных договоренностей, в частности, о перемирии в городе Ходейде на Красном море и отводе войск хуситов из порта Ходейды.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.