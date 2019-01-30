GAC Motor открывает крупнейший центр продаж и обслуживания в Саудовской Аравии

Компания GAC Motor открыла новый центр продаж и послепродажного обслуживания («Центр») в самом центре района автосалонов в Эр-Рияд - столице Саудовской Аравии. Центр площадью 5 588 м2 (60 148 фт2), расположенный по адресу Макка-аль-Мукаррама Роуд, Эр-Рияд, 12813 (Makkah Al Mukarramah Branch Rd, Riyadh 12813), является крупнейшим из четырех действующих в стране филиалов GAC Motor. Управляющим центра выступает эксклюзивный дилер компании в Саудовской Аравии Aljomaih Automotive Company (AAC). Три других региональных филиала сети продаж и послепродажного обслуживания GAC Motor находятся в Джидде и Эд-Даммаме, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В ходе церемонии открытия состоялась презентация внедорожника GS7 и минивэна GM8, а также торжественная передача автомобилей крупному саудовскому клиенту в присутствии более 100 почетных гостей и представителей региональных СМИ. В церемонии приняли участие руководитель департамента при Посольстве КНР в Королевстве Саудовская Аравия г-н Ли Бэй (Li Bei), вице-президент GAC Group г-н Чэнь Ханьцзюнь (Chen Hanjun), президент GAC Motor г-н Юй Цзюнь (Yu Jun), вице-президент GAC Motor International Sales Company г-н Ван Шуньшэн (Wang Shunsheng) и главный операционный директор ААС г-н Шэйх Валид (Sheikh Waleed).

«Сегодняшнее открытие центра продаж и послепродажного обслуживания в Эр-Рияде и презентация новинок в нашем мобильном ряду являются очередной важной вехой, наглядно демонстрирующей успешное функционирование розничных каналов GAC Motor в трех крупнейших городах Саудовской Аравии. Наша компания стремится делать все возможное для того, чтобы предоставлять саудовским клиентам дополнительную мобильность и комфорт», - прокомментировал президент компании г-н Юй Цзюнь.

Партнерство GAC Motor с AAC имеет стратегическое значение для расширения присутствия автобренда на Ближнем Востоке. ААС располагает более чем 50-летним опытом продаж и послепродажного обслуживания автомобилей и является крупнейшим в регионе дилером мирового гиганта GM. В 2018 году GAC Motor и AAC заключили партнерское соглашение, предполагающее инвестирование строительства четырех центров продаж и сервисного обслуживания с целью в ближайшие три-пять лет превратить GAC Motor в ведущий автобренд Саудовской Аравии.

Главный операционный директор ААС Шейх Валид отметил: «Мы поставили перед собой амбициозную задачу - удовлетворить потребности наших клиентов в Королевстве, предоставив им сервисы, соответствующие репутации и люксовому статусу автомобилей GAC». Он также выразил уверенность в том, что качество продуктов китайского производителя превзойдет все ожидания потребителей на саудовском рынке.

На сегодняшний день GAC Motor располагает 21 центром продаж и послепродажного обслуживания в восьми странах этого региона, включая Саудовскую Аравию, ОАЭ и Кувейт. По итогам многолетней упорной деятельности компании удалось создать себе рыночный имидж бренда среднего и высокого класса.

«Автомобили - это средства, позволяющие людям с легкостью преодолевать различные этапы своего жизненного пути. Стабильный рост нашей деятельности в Саудовской Аравии способствует укреплению дружественных связей между нашими странами. Предлагая потребителям продукты и услуги высочайшего качества, наша компания служит образцовым примером взаимовыгодного обмена между Китаем и Саудовской Аравией», - добавил г-н Юй.

Сегодня компания GAC Motor осуществляет свою деятельность в 16 странах мира и располагает сетью из проектно-конструкторских центров в пяти городах в различных уголках земного шара. Предприятие сотрудничает с 18 ведущими мировыми поставщиками и активно продвигает коммуникацию и взаимопонимание между различными регионами нашей планеты посредством своей стратегии интегрированного бизнес-развития.

Ближний Восток играет важную роль в стратегии зарубежной экспансии GAC Motor и выполняет функцию важного поддерживающего фактора в стремлении компании создать передовой международный автобренд. В планы китайского автопроизводителя на ближайшее будущее входит дальнейшее расширение своего присутствия не только в этом регионе, но и в мировом масштабе.

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