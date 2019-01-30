Багдад не будет проводить военных операций в Сирии без согласия Дамаска

30 января 2019 15:15 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирака Мухаммад Али аль-Хаким заверил, что Багдад не будет проводить никаких военных операций на территории Сирии без согласования с Дамаском, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Конечно, мы поддерживаем военное сотрудничество и сотрудничество в области безопасности с Сирийской Арабской Республикой. Мы проводим ограниченные по объемам воздушные и сухопутные операции в координации с сирийской стороной. Не планируем вводить наши силы на территории к востоку от Евфрата, но и, несомненно, будем продолжать работу по уничтожению остатков ИГИЛ как с воздуха, так и на суше", - сказал он после переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Хочу еще раз повторить, что мы не будем неожиданно для наших сирийских партнеров проводить какие-либо сухопутные или иные операции", - добавил Мухаммад Али аль-Хаким.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ в Сирии и Ираке.

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