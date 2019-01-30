В Саудовской Аравии жертвами непогоды стали 12 человек

Жертвами непогоды в Саудовской Аравии, вызванной проливными дождями на севере и западе страны, за последние два дня стали 12 человек, сообщила в среду служба гражданской обороны королевства в микроблоге в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Семь человек, один из которых проживающий в королевстве на постоянной основе иностранец, погибли в результате сильных ливней и образования селей в Медине, трое - в Джидде и еще двое - в провинции Хаит в районе Хаиль (на северо-западе страны - ред.)", - говорится в сообщении службы гражданской обороны.