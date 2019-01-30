В Саудовской Аравии жертвами непогоды стали 12 человек

30 января 2019 17:51 (UTC+04:00)

Жертвами непогоды в Саудовской Аравии, вызванной проливными дождями на севере и западе страны, за последние два дня стали 12 человек, сообщила в среду служба гражданской обороны королевства в микроблоге в социальной сети Twitter, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Семь человек, один из которых проживающий в королевстве на постоянной основе иностранец, погибли в результате сильных ливней и образования селей в Медине, трое - в Джидде и еще двое - в провинции Хаит в районе Хаиль (на северо-западе страны - ред.)", - говорится в сообщении службы гражданской обороны.

При этом среди погибших в Медине два ребенка, которые утонули в оросительном канале.

С воскресенья во многих городах на севере и западе королевства идут сильные дожди. Дождевой фронт постепенно продвигается к столице Саудовской Аравии. Последние три дня прекращены занятия в учебных заведениях в этих районах. Из-за отсутствия необходимой инфраструктуры слива дождевой воды на дорогах они очень быстро затапливаются и превращаются в реки, которые уносят людей и автомобили. Бездействие властей в этой ситуации вызвало гнев многих саудовцев. Люди размещают в социальных сетях видеозаписи с мест затопления, сопровождая их критическими замечаниями.

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