Боевики обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях

31 января 2019 23:56 (UTC+04:00)

Боевики в течение суток обстреливали населенные пункты в сирийских провинциях Латакия, Хама и Алеппо, сообщил на брифинге руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-лейтенант Сергей Соломатин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В идлибской зоне деэскалации в течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Нахшеба (дважды) провинции Латакия, Телль-Базам провинции Хама и Крах провинции Алеппо", - сообщил он.

Соломатин также добавил, что при содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе воздушного и морского. "По состоянию на 30 января 2019 года возвратилось 220 595 человек", - подчеркнул он.

Кроме того, Соломатин отметил, что на 30 января восстановлено 31 133 жилых дома, 805 образовательных и 136 медицинских учреждений.

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