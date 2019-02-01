Источник: Сирия уведомила о безопасности возобновления авиасообщения

Международный аэропорт Дамаска уведомил о безопасности воздушного пространства Сирии для гражданских бортов и о готовности принимать самолеты из других стран, сообщил РИА Новости источник в международном аэропорту Бейрута, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сирийская сторона разослала уведомление для всех стран, желающих восстановить воздушное сообщение с Дамаском, с подтверждением безопасности своего воздушного пространства для гражданских самолетов. В том числе главный департамент гражданской авиации заявил о готовности принять делегации для проверки безопасности работы международного аэропорта Дамаска",- рассказал собеседник агентства. По словам источника, закрытый несколько лет назад воздушный коридор соединяющий Бейрут, Дамаск и Амман уже открыт. "Данным коридором уже воспользовались ливанские самолеты",- добавил он. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.