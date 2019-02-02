Гутерриш приветствовал формирование нового правительства в Ливане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал объявление о формировании нового правительства в Ливане. Соответствующее заявление было размещено в пятницу на сайте ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал в пятницу объявление о создании нового правительства в Ливане, результате восьми месяцев переговоров после всеобщих выборов в мае прошлого года", - говорится в заявлении. Отмечается также, что Гутерриш поздравил премьер-министра Ливана Саада Харири и представителей политического руководства Ливана и выразил надежду на совместную работу с новым правительством, направленную на "преодоление неотложных политических, гуманитарных и экономических вызовов в стране, а также вызовов в сфере обеспечения безопасности".

31 января в Ливане было объявлено о завершении формирования правительства национального единства во главе с премьер-министром Саадом Харири. В новый кабинет, помимо председателя, вошли 30 министров, представляющих все этноконфессиональные общины страны и практически все ведущие политические силы.

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