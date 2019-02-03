В Сирию за сутки вернулись более тысячи беженцев

3 февраля 2019 14:39 (UTC+04:00)

Более тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1060 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 310 человек (женщин – 93, детей – 158)", - говорится в сообщении.

Также в места постоянного проживания внутри страны вернулся 274 сирийца.

По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения вооруженных сил САР за сутки разминировали 8,7 гектара территории. Помимо этого, специалисты уничтожили 20 взрывоопасных предметов.

За минувшие сутки российская сторона провела две гуманитарные акции в населенном пункте Скальбия провинции Хама, в ходе которых нуждающимся жителям Сирии выданы 1000 продовольственных наборов общим весом 4,33 тонны. Кроме того, фонд имени Кадырова провел благотворительную акцию в районе Хайй-Шайбан-Паша в Алеппо, в ходе нее сирийским гражданам выдали одну тонну хлеба.

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