В Алеппо в результате подрыва мин погибли восемь сирийцев

6 марта 2019 01:55 (UTC+04:00)

Восемь мирных жителей погибли, еще 27 получили ранения во вторник в результате двух инцидентов, связанных со взрывом мин, в провинции Алеппо на северо-западе Сирии, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает сирийское агентство САНА.

Ранее газета al-Jamaheer со ссылкой на источник в местной полиции сообщила, что пятеро сирийцев погибли при сборе грибов во вторник, подорвавшись на заложенной террористами мине в районе Ханасыр в провинции Алеппо, еще один ранен.

"Источник в руководстве полиции Алеппо сообщил о гибели семи мирных жителей, 14 человек пострадали сегодня (во вторник - ред.) в деревне Мирага на юге провинции в результате взрыва мины, оставленной террористами, когда (мимо) проезжал грузовик с рабочими", - пишет агентство.

Также агентство сообщило, что "один гражданин погиб и 13 ранены в результате взрыва мины, оставленной террористическими группировками в деревне Телль-Аран в восточной части провинции Алеппо".

Террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывают взрывные устройства, иногда и в жилых домах. Так, 24 февраля СМИ сообщили о гибели 24 человек, когда перевозивший их автобус подорвался на мине в деревне Вади аль-Азиб провинции Хама на севере страны.

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