В Сирии пятеро человек пострадали при обстреле деревни террористами

Не менее пяти мирных жителей сирийской деревни в провинции Хама пострадали в среду в результате артиллерийского обстрела со стороны террористов, передает гостелевидение Сирии, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Пятеро человек получили ранения в результате артиллерийского обстрела террористическими группировками деревни Джурейн на северо-западе провинции Хама", - передает телеканал Ikhbariya.

В свою очередь отряды сирийской армии нанесли удары по позициям террористов в провинции, с которых они обстреливали мирных жителей, передает канал.

Расположенные рядом с демилитаризованной зоной населенные пункты на севере Хамы практически ежедневно подвергаются минометным обстрелам террористов. Такие атаки приводят к значительному материальному ущербу, а также ранениям и жертвам среди мирных жителей и военнослужащих сирийской армии.

Армия САР в ответ наносит удары по позициям боевиков, а также предотвращает их попытки пробраться ближе к населенным пунктам.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над ИГ в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

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