В Алжире во время акций протеста пострадали более ста силовиков

По предварительным данным, 112 стражей правопорядка пострадали, 195 человек задержали в результате протестных акций в Алжире, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщает интернет-издание TSA со ссылкой на заявление главного управления национальной безопасности страны.

Управление также сообщает, что в результате протестов был причинен незначительный материальный ущерб в столице.

В пятницу в городах Алжира проходят самые масштабные акции с начала протестного движения против выдвижения Абдельазиза Бутефлики на пятый подряд президентский срок. Как ранее сообщило алжирское издание "Аль-Ватан", только в столице на улицы вышли сотни тысяч демонстрантов. Ранее в Алжире прекратил работу общественный транспорт. Также не работают пригородные поезда.

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