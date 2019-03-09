В Пальмире прогремел мощный взрыв

В деревне в окрестностях города Пальмира взорвалась заложенная террористами мина. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает Гостелевидение Сирии.

По информации телеканала Syria TV, в результате инцидента в поселении Арак в пальмирской пустыне погибли восемь человек, еще 11 получили ранения. Отмечается, что мину заложили террористы организации "Исламское государство".

Ранее днем в провинции Хама двое детей погибли, подорвавшись на мине.

Подобные инциденты в Сирии не редкость: террористы, покидая населенные пункты под натиском сирийской армии, закладывали взрывные устройства, зачастую в жилых домах. К примеру, во вторник восемь мирных жителей погибли в результате взрывов двух мин. В конце февраля аналогичный инцидент унес жизни 24 человек.

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