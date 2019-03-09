В Манбидже взорвался заминированный автомобиль

9 марта 2019 21:44 (UTC+04:00)

Шесть человек пострадали в субботу при взрыве заминированного автомобиля со смертником в сирийском городе Манбидж. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает агентство Hawar.

По данным агентства, взрыв осуществил террорист-смертник, управлявший автомобилем. Атака произошла на юго-востоке города рядом с базаром домашнего скота.

"Шесть человек пострадали в результате атаки, они госпитализированы в больницы города", - сообщает агентство. Отмечается, что состояние одного из раненых критическое.

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