Боевики обстреляли 16 населенных пунктов идлибской зоны деэскалации в Сирии

Нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований за прошедшие сутки были зафиксированы в 16 местах идлибской зоны деэскалации в Сирии, сообщил в понедельник руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР Виктор Купчишин, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Кинсибба, Калъат-Марза (два раза), Сафсафа (два раза), Сараф, Акч-Баэр и Масьяф провинции Латакия, населенных пунктов Телль-Баззам, Хан-Шейхун и Хальфия провинции Хама, Захабия (три раза), Эс-Сахалия, Эль-Васита (два раза) и Тейль-Кальбе провинции Идлиб, Тлетат (два раза) и Маканис-Эд-Дувайри (два раза) провинции Алеппо, а также района научно-исследовательского центра (пять раз) города Алеппо", - заявил он.

Он рассказал, что по состоянию на 10 марта 56 тысяч 656 сирийцев, уклонившихся от выполнения обязанностей военной службы, в том числе среди беженцев и бывших участников незаконных вооруженных формирований, попали под амнистию в Сирии.

Купчишин добавил, что продолжается возвращение беженцев в места прежнего проживания. "При содействии российского Центра по примирению враждующих сторон обеспечена работа десяти пунктов пропуска, в том числе одного воздушного и одного морского. По состоянию на 9 марта возвратилось 226 тысяч 118 человек", - заявил он.

Он напомнил, что для предотвращения гуманитарной катастрофы в лагере беженцев "Эр-Рукбан" для возвращения временно перемещенных лиц из зоны "Эт-Танф" к местам постоянного проживания налажено функционирование гуманитарного коридора и мобильного пункта пропуска "Джлеб", куда направлены специально сформированные колонны автобусов.

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