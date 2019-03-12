ООН надеется на больший политический прогресс по Сирии

12 марта 2019 06:45 (UTC+04:00)

В ООН надеются на больший прогресс в сфере политики и безопасности в Сирии со стороны международных игроков, что позволило бы улучшить ситуацию в гуманитарной сфере в этой стране, заявил РИА Новости региональный координатор ООН по сирийскому кризису Панос Мумцис, передает Trend.

Мумцис прибыл в Брюссель для участия в третьей международной донорской конференции по оказанию помощи Сирии и региону, которая пройдет с 12 по 14 марта.

"Чем больше политические субъекты будут способствовать миру и стабилизации, тем больше будет улучшаться гуманитарная ситуация", - сказал Мумцис, указав на "очевидную связь между политикой безопасности и влиянием на гуманитарную ситуацию".

"Мы надеемся на больший прогресс в политическом плане, в вопросах безопасности", - отметил он.

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