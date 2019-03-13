Ливан запретил полеты Boeing 737 MAX 8 в своем воздушном пространстве

13 марта 2019 13:10 (UTC+04:00)

Власти Ливана ввели запрет на полеты в воздушном пространстве страны самолетов Boeing 737 MAX 8 в связи с крушением двух самолетов такого типа за последние пять месяцев, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Такое распоряжение, как сообщило в среду агентство Al-Watania, дал генеральный директор Управления гражданской авиации Ливана Мухаммед Шехаб ад-Дин.

"Самолетам Boeing 737 MAX 8 запрещаются посадки в международном аэропорту Бейрута и полеты в ливанском небе", - цитирует агентство распоряжение главы ведомства.

О приостановке полетов Boeing 737 MAX и его модификаций во вторник и среду заявил ряд стран. Компания Boeing заявила, что уверена в безопасности самолетов этого типа, однако понимает решение регуляторов приостановить полеты.

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