Министр нефти Египта заявил, что ОПЕК+ может перенести встречу министров из Австрии

Внеочередная министерская встреча ОПЕК+, запланированная на 17-18 апреля, может пройти в Египте, а не в Австрии, однако окончательное решение пока не принято. Об этом журналистам сообщил египетский министр нефти и минеральных ресурсов Тарик аль-Мулла в кулуарах энергетической конференции CERAWeek в Хьюстоне, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Еще не решено. Там несколько стран рассматривается, где встреча может пройти. Но еще не решено. Да, речь идет об апрельской встрече. Но может, мы организуем ее [у нас] в другой раз", - сказал аль-Мулла, отвечая на вопрос о возможном переносе заседания.

По данным сайта ОПЕК, внеочередная встреча в апреле должна пройти в Вене, где размещается штаб-квартира организации. Однако днем ранее на пресс-конференции в Хьюстоне генсека картеля Мухаммеда Баркиндо спросили, правда ли апрельское заседание будет перенесено в Египет. Баркиндо напомнил, что в декабре было решено провести встречу в Вене и, пока не принято другое решение, "планы остаются прежними".

Египет имеет статус наблюдателя в ОПЕК, но не входит в состав организации. Каир также не участвует в соглашении ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Тем не менее в 2017 году Баркиндо говорил журналистам, что Каир выразил желание присоединиться к соглашению. Позднее египетские власти не подтверждали эту информацию. На пресс-конференции в Хьюстоне Баркиндо сказал, что Египет пока не уведомлял о готовности присоединиться к сделке или войти в состав ОПЕК.

Перед министерской встречей ОПЕК+ проведет заседание мониторингового комитета, в который входят только шесть стран Венского соглашения. Оно пройдет 17-18 марта в Баку, с которым также ранее велись переговоры о вступлении в организацию.

Апрельская встреча является внеочередной. На ней министры должны определить дальнейшую судьбу сделки по сокращению добычи, которая действует до июля 2019 года. К этому моменту станет ясно, как коммерческие запасы нефти отреагировали на предпринятые меры. Кроме того, прояснится дальнейшая политика Вашингтона в отношении Ирана, которому после введения санкций дали возможность экспортировать нефть до марта ограниченному кругу покупателей.